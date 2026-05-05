Учителя поддержали дополнительные пересдачи на ЕГЭ
Любой шаг в пользу учеников — это правильно, заявил НСН Всеволод Луховицкий, подчеркнув, что проведение дополнительной пересдачи ЕГЭ потребует финансирования со стороны государства.
Дети и родители находятся в постоянном стрессе перед поступлением в ВУЗы, поэтому нет никаких проблем в том, чтобы дать возможность 11-классникам пересдавать все предметы на ЕГЭ, рассказал сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в беседе с НСН.
Член Общественной палаты Владислав Гриб предложил разрешить ученикам пересдавать все предметы во время ЕГЭ, а не только один как это разрешено сейчас. Его слова приводит ТАСС. Луховицкий поддержал такую инициативу.
«Любые шаги в направлении снятия стресса с учеников — это благо. Дети и родители в период поступления в ВУЗы находятся в ситуации предельного стресса. Будет правильным дать им больше возможностей. Я не вижу проблем для учителей - выйти еще на день на пересдачу. Срок сдачи экзаменов ограничен. Пересдавать пять раз, как многие волнуются, не хватит времени, так как все должно закончиться в июле и июне. Разумеется, дополнительное проведение ЕГЭ — это дополнительное финансирование. Без этого ничего быть не может. Но тут все в руках государства, а пока это только общие разговоры», — отметил он.
