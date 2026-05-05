Жителей Москвы предупредили о возможных временных перебоях в работе мобильного интернета и SMS-сервисов в период с 5 по 9 мая. При этом утром 5 мая горожане начали жаловаться, что интернет не подключается даже к сервисам из «белых списков». В ряде районов столицы также произошел сбой в работе агрегаторов такси. О сбоях в работе мобильного интернета сообщали и жители Санкт-Петербурга, но там «белые списки» работали. Корнеев подчеркнул, что подобные перебои – временное неудобство, с которым можно примириться в целях безопасности.

«Никто не знает, как точно работают белые списки и устроены блокировки. Это вопросы безопасности, наши спецслужбы и Роскомнадзор их никому не разъясняют. Это бы открывало возможности для тех, кто пытается взломать эти меры безопасности. В первую очередь, для наших откровенных врагов. Конечно, это наносит ущерб законопослушным гражданам, бизнесу. Но вопросы безопасности всегда ставились выше вопроса удобства, коммерческих интересов. Лучше быть не таким успешным, но живым. У нас работают высококвалифицированные специалисты. К сожалению, на той стороне тоже. Также важно учесть, что сама инфраструктура, которую мы пытаемся регулировать, создана там. Мессенджеры созданы там и работают на тех серверах. Протоколы безопасности все остальное общемировое, регулируется не нами. Мы всегда будем в данной концепции неким вторичным звеном, пытаясь ограничить возможности нападения на нас в инфраструктуре, которая создана не нами. Потому нужно отдать должное нашим специалистам по безопасности», - сказал он.