Россиян призвали отказаться от такси и доставки из-за сбоев мобильного интернета
Вопросы безопасности всегда ставили выше удобства, потому жителям Москвы стоит с пониманием отнестись к временным перебоям в работе мобильного интернета, сказал НСН Валерий Корнеев.
В период перебоев работы мобильного интернета москвичи могут заказывать такси по звонку и ходить в магазин продуктов у дома, а не использовать сервисы доставки, заявил в беседе с НСН председатель Союза цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев.
Жителей Москвы предупредили о возможных временных перебоях в работе мобильного интернета и SMS-сервисов в период с 5 по 9 мая. При этом утром 5 мая горожане начали жаловаться, что интернет не подключается даже к сервисам из «белых списков». В ряде районов столицы также произошел сбой в работе агрегаторов такси. О сбоях в работе мобильного интернета сообщали и жители Санкт-Петербурга, но там «белые списки» работали. Корнеев подчеркнул, что подобные перебои – временное неудобство, с которым можно примириться в целях безопасности.
«Никто не знает, как точно работают белые списки и устроены блокировки. Это вопросы безопасности, наши спецслужбы и Роскомнадзор их никому не разъясняют. Это бы открывало возможности для тех, кто пытается взломать эти меры безопасности. В первую очередь, для наших откровенных врагов. Конечно, это наносит ущерб законопослушным гражданам, бизнесу. Но вопросы безопасности всегда ставились выше вопроса удобства, коммерческих интересов. Лучше быть не таким успешным, но живым. У нас работают высококвалифицированные специалисты. К сожалению, на той стороне тоже. Также важно учесть, что сама инфраструктура, которую мы пытаемся регулировать, создана там. Мессенджеры созданы там и работают на тех серверах. Протоколы безопасности все остальное общемировое, регулируется не нами. Мы всегда будем в данной концепции неким вторичным звеном, пытаясь ограничить возможности нападения на нас в инфраструктуре, которая создана не нами. Потому нужно отдать должное нашим специалистам по безопасности», - сказал он.
Как добавил собеседник НСН, к текущим ограничениям работы мобильного интернета можно приспособиться.
«В крайнем случае, если у вас не работает сервис доставки еды, сходите в магазин или поешьте в кафе. Наши сервисы доставки – самые передовые сервисы в мире, понятно, что мы к ним привыкли. Понятно, что это удобно, выгодно, но лучше быть живым, чем накормленным вовремя. Такси можно заказать по телефону, ничего страшного в этом нет. Десять лет назад никому в голову не приходило, что может быть иначе - в магазин ходили пешком, такси вызывали по телефону», - напомнил Корнеев.
Ранее сообщалось, что на фоне проблем с интернетом спрос на кроссворды и судоку вырос в России почти на 30%. Также среди популярных товаров остаются раскраски, ретрофото с «мыльниц», напоминает «Радиоточка НСН».
