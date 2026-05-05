Британия расширила санкции против России

Великобритания в очередной раз расширила санкции в отношении России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство финансов Соединенного Королевства.

Лондон ввел ограничения против 18 лиц и организаций.

Изменения в список санкций были внесены 5 мая, пишет RT.

Ранее Евросоюз утвердил 20-й пакет антироссийских рестрикций. В ответ на это Россия расширила список граждан стран ЕС, которым запрещен въезд в страну.

ФОТО: РИА Новости
