Участники митинга в Киеве потребовали арестовать Ермака
22 ноября в центре Киева на Майдане Незалежности прошел очередной митинг, сообщает «Страна.ua».
Его участники потребовали отставки президента Украины Владимира Зеленского и ареста главы офиса главы государства Андрея Ермака. Протестующие заявили о намерении выходить на площадь каждую субботу до тех пор, пока Ермак не окажется в тюрьме. Также с трибуны прозвучал призыв к украинцам организовывать аналогичные акции у зданий областных администраций.
Акция протеста проходит на фоне громкого коррупционного скандала. Поводом для нее стали обнародованные НАБУ 10 ноября аудиозаписи, которые раскрывают деятельность преступной группы в энергетической и оборонной сферах Украины.
Также в НАБУ раскрыли коррупционную схему по незаконной продаже морского флота, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Жёсткая драка произошла после футбольного матча в Москве
- Трамп заявил, что план урегулирования конфликта на Украине не является окончательным
- Россиянам грозит уголовная ответственность за подделанные с помощью ИИ фото ДТП
- Участники митинга в Киеве потребовали арестовать Ермака
- Виктору Сухорукову отказали в шенгенской визе из-за угрозы ЕС
- Шаман раскрыл, сменила ли Мизулина фамилию после свадьбы
- «Всегда красиво звучит»: Лепс объяснил, чем цепляет Шаман
- Бенедикт Камбербэтч не стал исключать возвращения к роли Шерлока Холмса
- «Сенсаций не ждите»: Шаман раскрыл детали грядущей свадьбы с Мизулиной
- Протеже Шамана захотел выступить на следующем «Интервидении»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru