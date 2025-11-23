Участники митинга в Киеве потребовали арестовать Ермака

Его участники потребовали отставки президента Украины Владимира Зеленского и ареста главы офиса главы государства Андрея Ермака. Протестующие заявили о намерении выходить на площадь каждую субботу до тех пор, пока Ермак не окажется в тюрьме. Также с трибуны прозвучал призыв к украинцам организовывать аналогичные акции у зданий областных администраций.

Акция протеста проходит на фоне громкого коррупционного скандала. Поводом для нее стали обнародованные НАБУ 10 ноября аудиозаписи, которые раскрывают деятельность преступной группы в энергетической и оборонной сферах Украины.

Также в НАБУ раскрыли коррупционную схему по незаконной продаже морского флота, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

