Турецкий политик Сель призвал Зеленского забыть о Крыме
Председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции, глава Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвер Сель посоветовал Владимиру Зеленскому забыть о Крыме, передает РИА Новости.
По его словам, решение крымчан на референдуме 2014 года было однозначным, Украина не сможет получить Крым.
Накануне парламент Украины принял постановление, которое запрещает любые территориальные уступки ради прекращения конфликта с Россией. В украинском парламенте отметили, что Киев приложит все усилия для «воссоединения» с жителями Крыма.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова до этого напомнила, что Россия готова ответить на серьезные предложения по урегулированию на Украине. По е словам, именно Киев отказался от переговоров с Москвой, передает «Радиоточка НСН».
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