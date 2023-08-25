Турецкий политик Сель призвал Зеленского забыть о Крыме

Председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции, глава Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвер Сель посоветовал Владимиру Зеленскому забыть о Крыме, передает РИА Новости.

По его словам, решение крымчан на референдуме 2014 года было однозначным, Украина не сможет получить Крым.

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Накануне парламент Украины принял постановление, которое запрещает любые территориальные уступки ради прекращения конфликта с Россией. В украинском парламенте отметили, что Киев приложит все усилия для «воссоединения» с жителями Крыма.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова до этого напомнила, что Россия готова ответить на серьезные предложения по урегулированию на Украине. По е словам, именно Киев отказался от переговоров с Москвой, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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