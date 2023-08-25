Накануне парламент Украины принял постановление, которое запрещает любые территориальные уступки ради прекращения конфликта с Россией. В украинском парламенте отметили, что Киев приложит все усилия для «воссоединения» с жителями Крыма.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова до этого напомнила, что Россия готова ответить на серьезные предложения по урегулированию на Украине. По е словам, именно Киев отказался от переговоров с Москвой, передает «Радиоточка НСН».

