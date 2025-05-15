МВД России предупредило россиян о новой мошеннической схеме

«Пользователь видит письмо от no-reply@google.com, которые ведут на фишинговые сайты, замаскированные под Google, например, sites.google.com… Письмо приходит от легитимного отправителя и ведет на с виду легитимный ресурс», — предупредили в ведомстве, отметив, что вводимые на ресурсы данные попадут в руки мошенников.

В МВД России подчеркнули, что аферисты обнаружили лазейку, которая позволяет повторно отправлять сообщения от имени Google.

Ранее в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России заявили, что для того, чтобы не попасть в базу дропперов, гражданам не следует передавать свою банковскую карту третьим лицам. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

