МВД России предупредило россиян о новой мошеннической схеме

МВД России предупредило о новой схеме мошенничества, которая связана с отправкой писем, похожих на настоящие сообщения от Google. Об этом сообщило РИА Новости.

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«Пользователь видит письмо от no-reply@google.com, которые ведут на фишинговые сайты, замаскированные под Google, например, sites.google.com… Письмо приходит от легитимного отправителя и ведет на с виду легитимный ресурс», — предупредили в ведомстве, отметив, что вводимые на ресурсы данные попадут в руки мошенников.

В МВД России подчеркнули, что аферисты обнаружили лазейку, которая позволяет повторно отправлять сообщения от имени Google.

Ранее в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России заявили, что для того, чтобы не попасть в базу дропперов, гражданам не следует передавать свою банковскую карту третьим лицам. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ПреступленияМВД РФМошенничество

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