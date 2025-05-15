В Белгородской области при атаке дрона погиб водитель грузовика
Гражданский мужчина погиб в Белгородской области в результате удара беспилотника, выпущенного с украинской стороны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, инцидент произошел на участке автодороги между селами Зенино и Вейделевка. Беспилотник атаковал грузовик, в результате чего водитель скончался до прибытия экстренных служб. Губернатор выразил соболезнования семье погибшего.
Накануне стало известно об обстреле поселка Теткино в Курской области. Как сообщили в пресс-службе Курской епархии, в результате удара полностью выгорело здание храма Покрова Пресвятой Богородицы.
По данным волонтера Алексея Золотарева, церковь была недавно построена, богослужения уже проводились, однако благоустройство территории еще не завершили, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru