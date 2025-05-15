В Белгородской области при атаке дрона погиб водитель грузовика

Гражданский мужчина погиб в Белгородской области в результате удара беспилотника, выпущенного с украинской стороны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, инцидент произошел на участке автодороги между селами Зенино и Вейделевка. Беспилотник атаковал грузовик, в результате чего водитель скончался до прибытия экстренных служб. Губернатор выразил соболезнования семье погибшего.