В Белгородской области при атаке дрона погиб водитель грузовика

Гражданский мужчина погиб в Белгородской области в результате удара беспилотника, выпущенного с украинской стороны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, инцидент произошел на участке автодороги между селами Зенино и Вейделевка. Беспилотник атаковал грузовик, в результате чего водитель скончался до прибытия экстренных служб. Губернатор выразил соболезнования семье погибшего.

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Накануне стало известно об обстреле поселка Теткино в Курской области. Как сообщили в пресс-службе Курской епархии, в результате удара полностью выгорело здание храма Покрова Пресвятой Богородицы.

По данным волонтера Алексея Золотарева, церковь была недавно построена, богослужения уже проводились, однако благоустройство территории еще не завершили, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/vvgladkov
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