Зеленский утвердил состав украинской делегации на переговоры с РФ в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации для участия в переговорах с Россией в Стамбуле. Как следует из указа, опубликованного на официальном сайте главы государства, украинскую переговорную группу возглавит министр обороны Рустем Умеров.

В состав делегации также вошли представители МИД, Службы безопасности, внешней разведки и Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В числе участников — первый замглавы МИД Сергей Кислица, зампред СБУ Александр Поклад, первый замглавы внешней разведки Олег Луговской, а также высокопоставленные представители штабов ВВС, ВМС и Главного управления разведки.

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Помимо этого, в делегацию включены юристы и офицеры оперативных структур Генштаба, а также советник руководителя Офиса президента Александр Бевз.

Накануне президент России Владимир Путин утвердил российскую делегацию для участия в переговорах. Ее возглавил помощник президента Владимир Мединский. В состав российской группы вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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