Зеленский утвердил состав украинской делегации на переговоры с РФ в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации для участия в переговорах с Россией в Стамбуле. Как следует из указа, опубликованного на официальном сайте главы государства, украинскую переговорную группу возглавит министр обороны Рустем Умеров.

В состав делегации также вошли представители МИД, Службы безопасности, внешней разведки и Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В числе участников — первый замглавы МИД Сергей Кислица, зампред СБУ Александр Поклад, первый замглавы внешней разведки Олег Луговской, а также высокопоставленные представители штабов ВВС, ВМС и Главного управления разведки.