Зеленский утвердил состав украинской делегации на переговоры с РФ в Стамбуле
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации для участия в переговорах с Россией в Стамбуле. Как следует из указа, опубликованного на официальном сайте главы государства, украинскую переговорную группу возглавит министр обороны Рустем Умеров.
В состав делегации также вошли представители МИД, Службы безопасности, внешней разведки и Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В числе участников — первый замглавы МИД Сергей Кислица, зампред СБУ Александр Поклад, первый замглавы внешней разведки Олег Луговской, а также высокопоставленные представители штабов ВВС, ВМС и Главного управления разведки.
Помимо этого, в делегацию включены юристы и офицеры оперативных структур Генштаба, а также советник руководителя Офиса президента Александр Бевз.
Накануне президент России Владимир Путин утвердил российскую делегацию для участия в переговорах. Ее возглавил помощник президента Владимир Мединский. В состав российской группы вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экс-футболист Масалитин объяснил спад «Зенита» в борьбе за чемпионство РПЛ
- МВД России предупредило россиян о новой мошеннической схеме
- Зеленский утвердил состав украинской делегации на переговоры с РФ в Стамбуле
- Посольство РФ: В Египте задержанных россиян, как правило, быстро отпускают
- Мерц исключил выдачу разрешения на запуск «Северного потока — 2»
- Фидан проводит встречу с делегацией РФ перед переговорами с Украиной в Стамбуле
- Андрей Мордвичев назначен главнокомандующим Сухопутными войсками ВС РФ
- США ожидают согласия России на всеобъемлющее прекращение огня
- Роскомнадзор сообщил о кратковременном сбое в работе интернет-сервисов
- Путин назначил Олега Салюкова заместителем секретаря Совбеза РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru