Экс-футболист Масалитин объяснил спад «Зенита» в борьбе за чемпионство РПЛ

По словам экс-футболиста, в начале сезона петербургский клуб шел с таким отрывом, что вопрос о чемпионстве казался решенным. Однако повреждения Глушенкова и Вендела привели к потере очков, чем воспользовались конкуренты — «Краснодар» и «Спартак».

После 28 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 61 очком. «Зенит» отстает на одно очко, а ЦСКА с 55 баллами сохраняет минимальные шансы на титул. «Спартак», напротив, после слабой игры весной опустился на пятое место и выбыл из чемпионской гонки, передает «Радиоточка НСН».

