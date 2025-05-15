Экс-футболист Масалитин объяснил спад «Зенита» в борьбе за чемпионство РПЛ
Бывший форвард московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» прокомментировал текущую борьбу за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Он отметил, что «Зенит» изначально демонстрировал доминирующую игру, но из-за травм ключевых игроков лишился преимущества.
По словам экс-футболиста, в начале сезона петербургский клуб шел с таким отрывом, что вопрос о чемпионстве казался решенным. Однако повреждения Глушенкова и Вендела привели к потере очков, чем воспользовались конкуренты — «Краснодар» и «Спартак».
После 28 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 61 очком. «Зенит» отстает на одно очко, а ЦСКА с 55 баллами сохраняет минимальные шансы на титул. «Спартак», напротив, после слабой игры весной опустился на пятое место и выбыл из чемпионской гонки, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru