СМИ: Госсекретарь США примет участие в переговорах России и Украины в Стамбуле
Госсекретарь США Марко Рубио возглавит американскую делегацию на переговорах между Россией и Украиной, которые пройдут в Турции. Об этом сообщате агентство Anadolu.
Ожидается, что вместе с Рубио в Стамбул прибудет спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, ранее подтвердивший свое участие во встрече. Со стороны Турции в переговорах примет участие министр иностранных дел Хакан Фидан.
Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В состав группы входят заместитель главы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, заместитель министра обороны Александр Фомин, а также профильные эксперты.
Переговорную группу Украины возглавил министр обороны Рустем Умеров. В нее включены первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, представители СБУ, службы внешней разведки и старший офицерский состав. Всего делегация насчитывает 12 человек, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru