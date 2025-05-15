СМИ: Госсекретарь США примет участие в переговорах России и Украины в Стамбуле

Госсекретарь США Марко Рубио возглавит американскую делегацию на переговорах между Россией и Украиной, которые пройдут в Турции. Об этом сообщате агентство Anadolu.

Ожидается, что вместе с Рубио в Стамбул прибудет спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, ранее подтвердивший свое участие во встрече. Со стороны Турции в переговорах примет участие министр иностранных дел Хакан Фидан.