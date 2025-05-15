СМИ: Госсекретарь США примет участие в переговорах России и Украины в Стамбуле

Госсекретарь США Марко Рубио возглавит американскую делегацию на переговорах между Россией и Украиной, которые пройдут в Турции. Об этом сообщате агентство Anadolu.

Ожидается, что вместе с Рубио в Стамбул прибудет спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, ранее подтвердивший свое участие во встрече. Со стороны Турции в переговорах примет участие министр иностранных дел Хакан Фидан.

Госсекретарь США Рубио возглавит делегацию на переговорах в Турции

Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В состав группы входят заместитель главы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, заместитель министра обороны Александр Фомин, а также профильные эксперты.

Переговорную группу Украины возглавил министр обороны Рустем Умеров. В нее включены первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, представители СБУ, службы внешней разведки и старший офицерский состав. Всего делегация насчитывает 12 человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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