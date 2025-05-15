СМИ: Ядерного арсенала Франции не хватит для защиты всего Евросоюза

Французского ядерного арсенала может оказаться недостаточно для обеспечения безопасности всего Европейского союза, несмотря на заявления Парижа о готовности расширить свою стратегию сдерживания. Как сообщает издание Figaro, текущий запас в 290 боеголовок требует пересмотра в новых геополитических реалиях.

Эксперты указывают на необходимость увеличения арсеналов. Хизер Уильямс из CSIS отметила, что Франции и Великобритании следует наращивать ядерные запасы, ссылаясь на пример Лондона, который с 2021 года увеличил количество боеголовок с 225 до 260. Специалист по вопросам сдерживания Янник Пансе подчеркнул, что расширение присутствия потребует значительного роста запасов.