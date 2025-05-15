СМИ: Ядерного арсенала Франции не хватит для защиты всего Евросоюза

Французского ядерного арсенала может оказаться недостаточно для обеспечения безопасности всего Европейского союза, несмотря на заявления Парижа о готовности расширить свою стратегию сдерживания. Как сообщает издание Figaro, текущий запас в 290 боеголовок требует пересмотра в новых геополитических реалиях.

Эксперты указывают на необходимость увеличения арсеналов. Хизер Уильямс из CSIS отметила, что Франции и Великобритании следует наращивать ядерные запасы, ссылаясь на пример Лондона, который с 2021 года увеличил количество боеголовок с 225 до 260. Специалист по вопросам сдерживания Янник Пансе подчеркнул, что расширение присутствия потребует значительного роста запасов.

Макрон заявил о включении интересов партнеров в ядерную доктрину Франции

Издание отмечает, что обсуждаемые меры могут напоминать систему ядерного сдерживания НАТО, где США уже размещают свое оружие на европейских базах. Однако для реализации подобной стратегии в масштабах ЕС Франции, как единственной ядерной державе союза, потребуется пересмотреть свою доктрину «строгой достаточности».

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял о возможности размещения французских ядерных сил на базах европейских партнеров. В Кремле отреагировали на эти планы, заявив, что распространение ядерного оружия по континенту подорвет стабильность в регионе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:ЕвросоюзЯдерное ОружиеФранция

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