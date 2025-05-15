СМИ: Ядерного арсенала Франции не хватит для защиты всего Евросоюза
Французского ядерного арсенала может оказаться недостаточно для обеспечения безопасности всего Европейского союза, несмотря на заявления Парижа о готовности расширить свою стратегию сдерживания. Как сообщает издание Figaro, текущий запас в 290 боеголовок требует пересмотра в новых геополитических реалиях.
Эксперты указывают на необходимость увеличения арсеналов. Хизер Уильямс из CSIS отметила, что Франции и Великобритании следует наращивать ядерные запасы, ссылаясь на пример Лондона, который с 2021 года увеличил количество боеголовок с 225 до 260. Специалист по вопросам сдерживания Янник Пансе подчеркнул, что расширение присутствия потребует значительного роста запасов.
Издание отмечает, что обсуждаемые меры могут напоминать систему ядерного сдерживания НАТО, где США уже размещают свое оружие на европейских базах. Однако для реализации подобной стратегии в масштабах ЕС Франции, как единственной ядерной державе союза, потребуется пересмотреть свою доктрину «строгой достаточности».
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял о возможности размещения французских ядерных сил на базах европейских партнеров. В Кремле отреагировали на эти планы, заявив, что распространение ядерного оружия по континенту подорвет стабильность в регионе, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru