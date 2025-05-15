Экс-прокурор из Северной Осетии получил 4,5 года колонии за изнасилование

Пятигорский городской суд вынес приговор бывшему прокурору из Северной Осетии Григорию Авакяну, признав его виновным в изнасиловании коллеги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

45-летнему экс-чиновнику назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.