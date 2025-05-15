Экс-прокурор из Северной Осетии получил 4,5 года колонии за изнасилование

Пятигорский городской суд вынес приговор бывшему прокурору из Северной Осетии Григорию Авакяну, признав его виновным в изнасиловании коллеги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

45-летнему экс-чиновнику назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

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Как следует из материалов дела, инцидент произошел в июле 2024 года. Авакян, воспользовавшись служебным положением, вызвал к себе в кабинет заместителя руководителя отдела процессуального контроля, после чего подмешал ей в напиток неизвестное вещество и совершил насильственные действия.

Помимо уголовного наказания, суд взыскал с осужденного 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу потерпевшей. Приговор вынесен по ч. 1 ст. 131 УК («Изнасилование»), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ИзнасилованиеСудСеверная Осетия

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