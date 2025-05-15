Анита Цой раскрыла секрет популярности своих домашних заготовок

Особым спросом, по словам Цой, пользуется вишневый компот. Среди других любимых заготовок — традиционное малиновое варенье и голубика, которую артистка одной из первых начала культивировать на своем участке.

Однако в этом году сад потребовал особого ухода. Как рассказала Цой, часть вишневых деревьев погибла от прошлогодних заморозков, а этой весной ураган повредил посадки. Певица уже подготовила 53 новых саженца для восстановления сада. Особые надежды она возлагает на голубику, которая в этом году обильно цветет, передает «Радиоточка НСН».

