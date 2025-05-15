Анита Цой раскрыла секрет популярности своих домашних заготовок
Певица Анита Цой поделилась с NEWS.ru подробностями своего увлечения садоводством и домашними заготовками.
Артистка уже более 30 лет выращивает на своем участке 26 видов овощей, фруктов и ягод, а ее консервация пользуется особой популярностью среди коллег по шоу-бизнесу.
Особым спросом, по словам Цой, пользуется вишневый компот. Среди других любимых заготовок — традиционное малиновое варенье и голубика, которую артистка одной из первых начала культивировать на своем участке.
Однако в этом году сад потребовал особого ухода. Как рассказала Цой, часть вишневых деревьев погибла от прошлогодних заморозков, а этой весной ураган повредил посадки. Певица уже подготовила 53 новых саженца для восстановления сада. Особые надежды она возлагает на голубику, которая в этом году обильно цветет, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru