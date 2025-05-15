Анита Цой раскрыла секрет популярности своих домашних заготовок

Певица Анита Цой поделилась с NEWS.ru подробностями своего увлечения садоводством и домашними заготовками.

Артистка уже более 30 лет выращивает на своем участке 26 видов овощей, фруктов и ягод, а ее консервация пользуется особой популярностью среди коллег по шоу-бизнесу.

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Особым спросом, по словам Цой, пользуется вишневый компот. Среди других любимых заготовок — традиционное малиновое варенье и голубика, которую артистка одной из первых начала культивировать на своем участке.

Однако в этом году сад потребовал особого ухода. Как рассказала Цой, часть вишневых деревьев погибла от прошлогодних заморозков, а этой весной ураган повредил посадки. Певица уже подготовила 53 новых саженца для восстановления сада. Особые надежды она возлагает на голубику, которая в этом году обильно цветет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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