Посольство РФ: В Египте задержанных россиян, как правило, быстро отпускают
Российское посольство в Египте сообщило, что местные правоохранительные органы регулярно проводят проверки иностранных граждан, включая россиян, в рамках мер по борьбе с терроризмом. При этом большинство задержанных после установления личности вскоре отпускают. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на диппредставительство.
Как отметили в посольстве, рейды затрагивают в том числе иностранных студентов, обучающихся в религиозных учебных заведениях.
Российская сторона постоянно отслеживает ситуацию и оказывает содействие в скорейшем освобождении соотечественников, попавших под административные задержания.
В дипмиссии подчеркнули, что с пониманием относятся к действиям египетских властей, направленным на обеспечение внутренней безопасности, и находятся с ними в тесном взаимодействии для защиты прав российских граждан, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru