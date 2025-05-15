Посольство РФ: В Египте задержанных россиян, как правило, быстро отпускают

Российское посольство в Египте сообщило, что местные правоохранительные органы регулярно проводят проверки иностранных граждан, включая россиян, в рамках мер по борьбе с терроризмом. При этом большинство задержанных после установления личности вскоре отпускают. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на диппредставительство.

Как отметили в посольстве, рейды затрагивают в том числе иностранных студентов, обучающихся в религиозных учебных заведениях.