Турецкие дроны Bayraktar назвали бесполезными для Украины
Беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2 турецкого производства бесполезны для Украины, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление офицера ГУР Минобороны Владимира Валюха.
«Что касается TB2, я не хочу использовать слово „бесполезный“, но сложно найти ситуации для их использования», — заявил он. По его словам, эти дроны чаще применяли в начале конфликта, однако сейчас их использование ограничено. Это связано с укреплением обороны армии России.
Ранее Министерство обороны Украины объявило о заключении соглашения с турецкой компанией Baykar, согласно которому в стране будет построен сервисный центр по ремонту беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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