Турецкие дроны Bayraktar назвали бесполезными для Украины

«Что касается TB2, я не хочу использовать слово „бесполезный“, но сложно найти ситуации для их использования», — заявил он. По его словам, эти дроны чаще применяли в начале конфликта, однако сейчас их использование ограничено. Это связано с укреплением обороны армии России.

Ранее Министерство обороны Украины объявило о заключении соглашения с турецкой компанией Baykar, согласно которому в стране будет построен сервисный центр по ремонту беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

