Сервисный центр по обслуживанию беспилотников построят на Украине

В пресс-службе украинского военного ведомства указали, что документ был подписан в рамках развития Рамочного соглашения между Украиной и Турцией о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях.

«Мы двигаемся вперёд, и нам важно создать собственную базу в Украине для обслуживания беспилотников. Этот совместный проект заложит основу нашей системной работы», - указал госсекретарь Минобороны Украины Константин Ващенко.

Ранее гендиректор турецкой компании Baykar Халук Байрактар заявил, что производство боевых БПЛА Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на Украине планируется начать в 2025 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

