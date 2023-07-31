Сервисный центр по обслуживанию беспилотников построят на Украине
Министерство обороны Украины объявило о заключении соглашения с турецкой компанией Baykar, согласно которому в стране будет построен сервисный центр по ремонту беспилотников.
В пресс-службе украинского военного ведомства указали, что документ был подписан в рамках развития Рамочного соглашения между Украиной и Турцией о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях.
«Мы двигаемся вперёд, и нам важно создать собственную базу в Украине для обслуживания беспилотников. Этот совместный проект заложит основу нашей системной работы», - указал госсекретарь Минобороны Украины Константин Ващенко.
Ранее гендиректор турецкой компании Baykar Халук Байрактар заявил, что производство боевых БПЛА Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на Украине планируется начать в 2025 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru