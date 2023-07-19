Сбит один из последних беспилотников ВСУ Bayraktar

На этом направлении ВСУ использовали последние Bayraktar, которые базировались в Очакове. Речь идет о разведывательном варианте дрона, который способен фиксировать передвижения войск на дальнем расстоянии.

Ранее стало известно, что на Украине будут производить дроны Bayraktar, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

