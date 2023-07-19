Сбит один из последних беспилотников ВСУ Bayraktar
19 июля 202306:38
На Кинбурнской косе ликвидировали беспилотный летательный аппарат Bayraktar производства Турции, которые применяет украинская армия, сообщает РИА Новости.
На этом направлении ВСУ использовали последние Bayraktar, которые базировались в Очакове. Речь идет о разведывательном варианте дрона, который способен фиксировать передвижения войск на дальнем расстоянии.
Ранее стало известно, что на Украине будут производить дроны Bayraktar, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru