Сбит один из последних беспилотников ВСУ Bayraktar

На Кинбурнской косе ликвидировали беспилотный летательный аппарат Bayraktar производства Турции, которые применяет украинская армия, сообщает РИА Новости.

СМИ: российские зенитчики сбили Bayraktar ВСУ

На этом направлении ВСУ использовали последние Bayraktar, которые базировались в Очакове. Речь идет о разведывательном варианте дрона, который способен фиксировать передвижения войск на дальнем расстоянии.

Ранее стало известно, что на Украине будут производить дроны Bayraktar, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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