Турчинов объяснил потерю Крыма недееспособностью украинской армии
Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объяснил, почему военные не смогли противостоять потере Крыма, сообщает УНИАН со ссылкой на эфир «24 канала».
К моменту перехода Крыма в состав России в казначействе Украины было всего 100 тысяч гривен (268 тысяч рублей по действующему кусу).
«Армия фактически в начале 2014 года была не способна защищать свою страну», — заявил один из лидеров Евромайдана.
Также он напомнил, что в Крыму только 30% военных остались верны присяге Вооруженным силам Украины, остальные перешли на службу в Российскую армию.
Кроме того, он назвал еще три причины, по которым Украина потеряла Крым: отказ от ядерного оружия, создание базы Черноморского флота России в Крыму, коррупция и воровство в украинской армии.
В среду, 3 марта, украинский политик, бывший депутат Верховной рады Татьяна Черновол призвала готовиться к захвату Крыма у России «в любой момент».
Член комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН называл такие аналогичные по сути украинские призывы «устроить России Перл-Харбор» свидетельством полной деградации украинского общества и его оторванности от реальности.
«Я думаю, что всё-таки на Украине достаточно много здравомыслящих политиков, даже среди заражённых крайним национализмом, которые прекрасно понимают, что любые военные действия Украины против России, не говоря уже о гипотетическом «Перл-Харборе», закончатся исчезновением Украины как государства. Украина как государство прекратит своё существование», - категорично заметил он.
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