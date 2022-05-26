Турчак: предлагаем создание в Донбассе особой экономической зоны

Турчак также предложил обеспечить возврат доли капзатрат при строительстве производственных объектов, передает РИА Новости.

На этой неделе Турчак также заявил, что тотальная гибридная война против России не закончится ни завтра, ни послезавтра. Он посоветовал тем, кто думал, что это сон, проснуться и осознать, что жизни как прежде уже никогда не будет.



