Турчак: предлагаем создание в Донбассе особой экономической зоны
«Единая Россия» предложила создать в Донбассе особую экономическую зону. Об этом сообщил секретарь генсовета партии единороссов, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак в ходе дискуссионной площадки форума «Единой России» под названием «Предпринимательство в новой экономической реальности - Экономическая интеграция с Донбассом и освобожденными территориями».
Турчак также предложил обеспечить возврат доли капзатрат при строительстве производственных объектов, передает РИА Новости.
На этой неделе Турчак также заявил, что тотальная гибридная война против России не закончится ни завтра, ни послезавтра. Он посоветовал тем, кто думал, что это сон, проснуться и осознать, что жизни как прежде уже никогда не будет.
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