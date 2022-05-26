В Херсонской области появятся центры оформления российского гражданства
Центры оформления российского гражданства откроют в Херсонской области, сообщил глава военно-гражданской администрации области Владимир Сальдо.
«Все желающие получить российский паспорт смогут это сделать в ближайшее время. Будут открыты административные центры, сначала в областном центре, а потом и в других муниципальных пунктах, где можно написать заявление и оформить российское гражданство», — говорится в обращении Сальдо в Telegram-канале администрации.
Глава ВГА отметил, что власти региона получили большое число заявлений на получение паспортов РФ, пишет РИА ФАН.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российского гражданства для жителей Херсонской и Запорожской областей, напоминает Ura.ru.
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