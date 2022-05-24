Турчак: Гибридная война против России не закончится завтра
Секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что тотальная гибридная война против России не закончится ни завтра, ни послезавтра. Он посоветовал тем, кто думал, что это сон, проснуться и осознать, что жизни как прежде уже никогда не будет.
«Если у кого-то были какие-то иллюзии, что можно будет, как в страшном детском сне, резко открыть глаза и вернуться в состояние, в котором мы были до этого, - об этом можно забыть», - сказал политик во время заседания Совета по местному управлению при Совфеде, который он возглавляет.
Турчак также призвал к эффективной работе органов власти по всей вертикали, включая органы местного самоуправления.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что ожидание возвращения McDonald’s на российский рынок значит «опять сидеть и ничего не делать».
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