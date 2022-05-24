Турчак: Гибридная война против России не закончится завтра

«Если у кого-то были какие-то иллюзии, что можно будет, как в страшном детском сне, резко открыть глаза и вернуться в состояние, в котором мы были до этого, - об этом можно забыть», - сказал политик во время заседания Совета по местному управлению при Совфеде, который он возглавляет.

Турчак также призвал к эффективной работе органов власти по всей вертикали, включая органы местного самоуправления.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что ожидание возвращения McDonald’s на российский рынок значит «опять сидеть и ничего не делать».

