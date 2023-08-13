СМИ: Военкомов с запада Украины направят в Харьков для организации мобилизации

Военных комиссаров с территории Западной Украины перебросят в Харьков, чтобы организовать мобилизацию населения. Об этом РИА Новости рассказал источник в силовых структурах Луганской Народной Республики.

Военный эксперт назвал Купянск ключевым пунктом для продвижения ВС РФ на Харьков

«В город Харьков планируется прибытие оперативных групп, в число которых включены сотрудники западных областей Украины», — цитирует собеседника агентства RT.

Он пояснил причину такого решения. Якобы харьковские воекомы из-за лояльности к России не выполняют поставленных перед ними задач по мобилизации.

Ранее сообщалось, что российская армия успешно продвигается вперед и в направлении Харькова. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев 8 августа заявил, что Вооруженные силы РФ взяли под контроль еще пять населенных пунктов региона. По его словам, российские военные активно и достаточно быстро продвигаются вглубь Харьковской области, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МобилизацияВоенкоматыУкраина

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