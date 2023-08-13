СМИ: Военкомов с запада Украины направят в Харьков для организации мобилизации

«В город Харьков планируется прибытие оперативных групп, в число которых включены сотрудники западных областей Украины», — цитирует собеседника агентства RT.



Он пояснил причину такого решения. Якобы харьковские воекомы из-за лояльности к России не выполняют поставленных перед ними задач по мобилизации.

Ранее сообщалось, что российская армия успешно продвигается вперед и в направлении Харькова. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев 8 августа заявил, что Вооруженные силы РФ взяли под контроль еще пять населенных пунктов региона. По его словам, российские военные активно и достаточно быстро продвигаются вглубь Харьковской области, отмечает «Радиоточка НСН».



