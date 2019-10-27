На Украине Зеленскому посоветовали, как не быть «лохом»
Бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в эфире НСН расценил как бессилие заявление штаба Операции объединенных сил (ОСС) о непризнании участников переговоров с президентом Зеленским в поселке Золотом представителями ВСУ.
В штабе Операции объединенных сил (ОСС) заявили, что вооруженные радикалы, которые грубо вели диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским накануне в Донбассе, не являются представителями ВСУ.
В штабе пояснили, что, что люди, которые представились добровольцами, были не уполномочены «находиться и действовать в районе проведения операции объединенных сил». Кроме того, в штабе Операции объединенных сил рассказали, что в законодательстве Украины четко прописаны категории лиц, которые могут находиться с оружием в Донбассе.
Как отметили в штабе, общавшихся с Зеленским людей нельзя причислить ни к одной из данных категорий.
На Украине рассказали о противостоянии Зеленскому по Донбассу
Бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник заявил НСН, что поражен развитием событий после встречи президента Украины Владимира Зеленского с переговорщиками в поселке Золотом на Донбассе, которая состоялась 26 октября, в субботу.
«Официальные заявления по поводу переговоров Зеленского в Золотом с непонятными людьми – это признание, что у него в стране, вопреки Конституции, есть незаконные военные формирования. Они на Украине запрещены. А Минобороны это фактически признает. И президент как гарант Конституции ничего не делает! Это бессилие!
Если вооруженные переговорщики в Золотом не являются представителями ВСУ, то почему у них оружие? Какие у них для этого законные основания? Они должны быть немедленно разоружены! Что они делают в чужом доме? У нас в стране есть уголовная статья за незаконное проникновение в чужом дом. Надо выяснить у собственника, приглашали их или нет. Должен действовать военный прокурор, министр обороны, МВД и т.д.», - считает эксперт.
Украинский политик отметил, что после поездки в поселок Золотое Владимир Зеленский оказался перед очередным выбором своего дальнейшего пути в качестве президента.
«Сейчас Зеленскому надо выбрать, умный он или красивый. Пока он демонстрирует только форму, не содержание. И на переговорах в Золотом даже форма оказалась не на высоте. Зеленский опустился до уровня базарного разговора. Но после того, как он заявил, что для вооруженных людей он не «какой-то там лох», Зеленскому надо применить силу. Если он не применит силу закона и не обеспечит отвод войск, он и будет «лох». С другой стороны, применение силы в отношении незаконных военных формирований может быть расценена в обществе как месть. И это плохо. Президент должен просчитывать все последствия и риски своих действий и дожать ситуацию.
Можно предположить, что Зеленский использует инцидент, чтобы объяснить Меркель и Макрону, почему не может решить проблему с Донбассом. Но это его домашние проблемы! У Макрона, у Меркель и Путина таких проблем нет. Европейские лидеры даже не поймут, как глава государства опустился до такого, что несколько человек диктуют ему свою волю, которая противоречит позиции большинства украинцев – 80 процентов населения за мир!», - отметил Владимир Олейник.
Ранее политолог, бывший советник экс-президентa Укрaины Леонидa Кучмы Олег Соскин в эфире НСН спрогнозировал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому потерю рейтинга после его встречи с нацистами в поселке Золотое на Донбассе.
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