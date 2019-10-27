На Украине Зеленскому посоветовали, как не быть «лохом»

В штабе Операции объединенных сил (ОСС) заявили, что вооруженные радикалы, которые грубо вели диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским накануне в Донбассе, не являются представителями ВСУ.

В штабе пояснили, что, что люди, которые представились добровольцами, были не уполномочены «находиться и действовать в районе проведения операции объединенных сил». Кроме того, в штабе Операции объединенных сил рассказали, что в законодательстве Украины четко прописаны категории лиц, которые могут находиться с оружием в Донбассе.

Как отметили в штабе, общавшихся с Зеленским людей нельзя причислить ни к одной из данных категорий.

На Украине рассказали о противостоянии Зеленскому по Донбассу

Бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник заявил НСН, что поражен развитием событий после встречи президента Украины Владимира Зеленского с переговорщиками в поселке Золотом на Донбассе, которая состоялась 26 октября, в субботу.

«Официальные заявления по поводу переговоров Зеленского в Золотом с непонятными людьми – это признание, что у него в стране, вопреки Конституции, есть незаконные военные формирования. Они на Украине запрещены. А Минобороны это фактически признает. И президент как гарант Конституции ничего не делает! Это бессилие!

Если вооруженные переговорщики в Золотом не являются представителями ВСУ, то почему у них оружие? Какие у них для этого законные основания? Они должны быть немедленно разоружены! Что они делают в чужом доме? У нас в стране есть уголовная статья за незаконное проникновение в чужом дом. Надо выяснить у собственника, приглашали их или нет. Должен действовать военный прокурор, министр обороны, МВД и т.д.», - считает эксперт.