Стремоусов: Херсон превращается в крепость
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что город превращается в крепость, потому что ВСУ стянули к линии фронта много военной техники и наемников.
«Там очень много стянуто наемников и военной техники. Город Херсон превращается в крепость», - цитирует Стремоусова РИА Новости.
Он отметил, что речь идет об оборонительном процессе Херсона. В тоже время местные власти начали рассылать людям СМС-оповещения о необходимости покинуть город из-за угрозы обстрелов.
Ранее командующий объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции Сергей Суровикин заявил, что российское военное командование располагает данными о планах армии Украины нанести массированный удар по Херсону, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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