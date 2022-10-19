Стремоусов: Херсон превращается в крепость

«Там очень много стянуто наемников и военной техники. Город Херсон превращается в крепость», - цитирует Стремоусова РИА Новости.

Он отметил, что речь идет об оборонительном процессе Херсона. В тоже время местные власти начали рассылать людям СМС-оповещения о необходимости покинуть город из-за угрозы обстрелов.

Ранее командующий объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции Сергей Суровикин заявил, что российское военное командование располагает данными о планах армии Украины нанести массированный удар по Херсону, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



