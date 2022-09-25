Лавров заявил, что жители Донбасса реагируют на призыв Зеленского убраться с Украины

По словам дипломата, в августе 2021 года украинский лидер посоветовал всем, кто чувствует себя русскими «уходить в Россию». «Вот жители упомянутых регионов так сейчас и поступают, забирая с собой при этом свои земли, на которых столетиями жили их предки», — сказал министр во время выступления в ООН.

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник в своем Telegram-канале заявил, что жителей Донбасса сломать не удастся, а возможности войти в состав России они ждали больше 8 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

