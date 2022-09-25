Лавров заявил, что жители Донбасса реагируют на призыв Зеленского убраться с Украины

Страны Запада устроили истерику из-за референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, однако жители этих территорий лишь реагируют на словах президента Владимира Зеленского о том, что русские должны убираться с Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

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По словам дипломата, в августе 2021 года украинский лидер посоветовал всем, кто чувствует себя русскими «уходить в Россию». «Вот жители упомянутых регионов так сейчас и поступают, забирая с собой при этом свои земли, на которых столетиями жили их предки», — сказал министр во время выступления в ООН.

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник в своем Telegram-канале заявил, что жителей Донбасса сломать не удастся, а возможности войти в состав России они ждали больше 8 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВладимир ЗеленскийРеферендумСергей Лавров
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