Царев: Перемирие в Донбассе возможно, но лишь после развода сил

«Сомневаюсь, что это перемирие полностью решит проблему обстрелов Донбасса. Подобные перемирия объявляли уже на одну сотню и, тем не менее, обстрелы продолжались. Единственное, что может повлиять – это то, что предлагали на "нормандской встрече" — полный развод вооруженных сил. Когда ополченцы и представители ВСУ не будут видеть друга друга в прицел, — тогда не будет выстрелов. Там есть и радикалы, и ВСУ. И с той, и с другой стороны есть погибшие, у них есть друзья, товарищи…. Война начинается по каким-то идеологическим мотивам, а потом люди убивают друг друга из мести за погибших товарищей. Команда сверху не может прекратить войну, удержать такое количество людей, у которых есть в руках оружие», — считает Царев.

15 декабря в ДНР заявили о готовности обсудить с официальным Киевом новые варианты участков для разведения сил и средств в Донбассе.

Ранее президент ‎Межрегиональной общественной организации ветеранов миротворческих миссий ООН Сергей Лавров в эфире НСН рассказал, что Украина неправильно понимает миротворчество.



















