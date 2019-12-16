Царев: Перемирие в Донбассе возможно, но лишь после развода сил
Экс-спикер парламента Новороссии рассказал НСН, что готовящееся перемирие не остановит стрельбы на юго-востоке Украины.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что перемирие в Донбассе может быть объявлено 20-го или 21 декабря. Об этом он рассказал в интервью УНИАН. Глава МИД Украины напомнил, что на «нормандской встрече» в Париже стороны договорились об устойчивом, постоянном и всеобъемлющем прекращении огня. «Объявление (о прекращении огня — НСН) будет 20 или 21 декабря. И мы увидим, возможен ли дальнейший прогресс», — отметил Пристайко.
Только полное разведение войск по всей линии соприкосновения способно прекратить стрельбу, заявил в эфире НСН экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев.
«Сомневаюсь, что это перемирие полностью решит проблему обстрелов Донбасса. Подобные перемирия объявляли уже на одну сотню и, тем не менее, обстрелы продолжались. Единственное, что может повлиять – это то, что предлагали на "нормандской встрече" — полный развод вооруженных сил. Когда ополченцы и представители ВСУ не будут видеть друга друга в прицел, — тогда не будет выстрелов. Там есть и радикалы, и ВСУ. И с той, и с другой стороны есть погибшие, у них есть друзья, товарищи…. Война начинается по каким-то идеологическим мотивам, а потом люди убивают друг друга из мести за погибших товарищей. Команда сверху не может прекратить войну, удержать такое количество людей, у которых есть в руках оружие», — считает Царев.
15 декабря в ДНР заявили о готовности обсудить с официальным Киевом новые варианты участков для разведения сил и средств в Донбассе.
Ранее президент Межрегиональной общественной организации ветеранов миротворческих миссий ООН Сергей Лавров в эфире НСН рассказал, что Украина неправильно понимает миротворчество.
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