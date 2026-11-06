Автомобилисты призвали запретить курьерам передвигаться на СИМ зимой

Курьеры на электровелосипедах и других СИМ не должны мешать движению зимой и в плохую погоду, заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в пресс-центре НСН.

«В Москве толпы курьеров, в конечном итоге их будет примерно 300 тысяч. И вот они все выйдут на дороги, включая СИМы. Они и на тротуарах не очень уверенно едут, затянувшись полиэтиленом, видят только впереди свою трассу и деньги, которые они должны получить за заказ. Поэтому, конечно, меня пугает то, что они отправятся на проезжую часть. Эксперты говорят о том, что велокурьеры должны быть сезонными для большинства регионов. Если говорим про более теплые регионы, там это может быть круглогодичная история, когда положительная температура зимой. А в Москве велосипед не очень хорошо вписывается в зимнюю погоду, пусть бегают с мешками, как это было прежде», - объяснил он.