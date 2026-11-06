Автомобилисты призвали запретить курьерам передвигаться на СИМ зимой
Ян Хайцеэр заявил НСН, что в Москве, например, толпы курьеров, в конечном итоге их будет примерно 300 тысяч.
Курьеры на электровелосипедах и других СИМ не должны мешать движению зимой и в плохую погоду, заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в пресс-центре НСН.
«В Москве толпы курьеров, в конечном итоге их будет примерно 300 тысяч. И вот они все выйдут на дороги, включая СИМы. Они и на тротуарах не очень уверенно едут, затянувшись полиэтиленом, видят только впереди свою трассу и деньги, которые они должны получить за заказ. Поэтому, конечно, меня пугает то, что они отправятся на проезжую часть. Эксперты говорят о том, что велокурьеры должны быть сезонными для большинства регионов. Если говорим про более теплые регионы, там это может быть круглогодичная история, когда положительная температура зимой. А в Москве велосипед не очень хорошо вписывается в зимнюю погоду, пусть бегают с мешками, как это было прежде», - объяснил он.
Минтранс завершил работу над проектом масштабных изменений в правила дорожного движения. Среди самых существенных изменений: запрет курьерам выезжать на тротуары; запрет кататься вдвоем на электросамокатах; обязанность владельцев мощных электровелосипедов предъявлять права категории М; возможность введения платной парковки для средств индивидуальной мобильности (СИМ).
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