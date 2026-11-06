Россиянам рассказали, куда жаловаться на нарушителей на электросамокатах
Ксения Эрдман в эфире НСН представила специальный чат-бот для быстрой реакции на нарушения.
Директор Ассоциации операторов микромобильности, член Общественного совета при Минтрансе РФ Ксения Эрдман в пресс-центре НСН рассказала про чат-бот, который позволит быстро донести информацию о нарушениях на электросамокатах.
«Ассоциация сделала всероссийский чат-бот по приему нарушений «Самокаты общественный контроль». Сейчас этот чат-бот работает на трех платформах, включая мессенджер Макс. Мы принимаем все нарушения, которые касаются прокатных СИМов, мы их передаем операторам. Многим людям было не очень удобно устанавливать дополнительные приложения, а эти чаты могут позволить легко написать, быстро заполнить форму, оператор принимает решение, уточняет информацию о нарушении. В таком случае сервис быстро принимает решение – может выписать штраф, заблокировать пользователя и так далее», - рассказала она.
Общероссийская статистика вызывает особое беспокойство: за девять месяцев 2026 года в России зарегистрировали более 4 тысяч ДТП с участием СИМ — на 37% больше, чем за аналогичный период 2025 года. В этих авариях погибли 68 человек, ещё около 4,2 тысячи получили травмы. Москва лидирует среди регионов по числу таких происшествий: за указанный период здесь зафиксировали 661 ДТП с участием СИМ.
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