Россиянам рассказали, куда жаловаться на нарушителей на электросамокатах

Директор Ассоциации операторов микромобильности, член Общественного совета при Минтрансе РФ Ксения Эрдман в пресс-центре НСН рассказала про чат-бот, который позволит быстро донести информацию о нарушениях на электросамокатах.

«Ассоциация сделала всероссийский чат-бот по приему нарушений «Самокаты общественный контроль». Сейчас этот чат-бот работает на трех платформах, включая мессенджер Макс. Мы принимаем все нарушения, которые касаются прокатных СИМов, мы их передаем операторам. Многим людям было не очень удобно устанавливать дополнительные приложения, а эти чаты могут позволить легко написать, быстро заполнить форму, оператор принимает решение, уточняет информацию о нарушении. В таком случае сервис быстро принимает решение – может выписать штраф, заблокировать пользователя и так далее», - рассказала она.