Врач рассказала, чем опасны бумажные носовые платки

«Многие производители носовых платков используют переработанное сырье — макулатуру. Для очистки и отбеливания применяются агрессивные вещества: хлорная известь, отбеливатели, флуоресцентные агенты, промышленный тальк. Их следы остаются на платке и при контакте с воспаленной слизистой могут вызывать аллергию и раздражение», — указала Орехович.

Кроме того, врач отметила, что бумага — это абразив, ее частное трение оставляет микротравмы и грозит попаданием бактерий.

Орехович также рассказала об особенностях влажных салфеток. В их пропитке часто присутствуют компоненты, вредные для слизистой, в том числе спирты, которые нарушают защитный барьер и пересушивают кожу.

Ранее отоларинголог высшей категории Алексей Кошелев в беседе с НСН заявил, что при насморке, который не проходит более 10 дней, необходимо обратиться к специалисту.

