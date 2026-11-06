Врач рассказала, чем опасны бумажные носовые платки
Бумажные носовые платки могут вызывать аллергические реакции и микротравмы. Об этом рассказала NEWS.ru ведущий врач-терапевт цифровой клиники ВСК Марина Орехович.
По словам эксперта, слизистая носа уязвима во время насморка, она становится отечной и чувствительной.
«Многие производители носовых платков используют переработанное сырье — макулатуру. Для очистки и отбеливания применяются агрессивные вещества: хлорная известь, отбеливатели, флуоресцентные агенты, промышленный тальк. Их следы остаются на платке и при контакте с воспаленной слизистой могут вызывать аллергию и раздражение», — указала Орехович.
Кроме того, врач отметила, что бумага — это абразив, ее частное трение оставляет микротравмы и грозит попаданием бактерий.
Орехович также рассказала об особенностях влажных салфеток. В их пропитке часто присутствуют компоненты, вредные для слизистой, в том числе спирты, которые нарушают защитный барьер и пересушивают кожу.
Ранее отоларинголог высшей категории Алексей Кошелев в беседе с НСН заявил, что при насморке, который не проходит более 10 дней, необходимо обратиться к специалисту.
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