Контролируют не всех: Кто виноват в 60% аварий с участием СИМ
Денис Балакирев заявил НСН, что люди уезжают с места ДТП, и в статистику они не попадают, если используют личные СИМ.
Порядка 60-65% всех аварий случаются с участием частных электросамокатов, заявил руководитель пресс-службы компании Whoosh Денис Балакирев в пресс-центре НСН.
«Мы как сервис фиксируем не только ДТП, но и инциденты, если пользователь оступился, неудачно съехал и так далее. Госавтоинспекция представила данные, где есть рост числа негативных инцидентов, но важно понимать, что порядка 60-65% всех аварий случаются с участием частных электросамокатов. Сейчас однозначно можно говорить о том, что важно контролировать всех участников движения, чтобы аварий и нарушений становилось меньше. У нас порядка 70% частных самокатов, их невозможно игнорировать. Плюс это не все инциденты, так как люди уезжают с места ДТП, и в статистику они не попадают. Самое частое нарушения – поездки вдвоем с детьми, плюс неспешивание на переходе, также нужно привлекать внимание к неаккуратной парковке», - отметил он.
Электросамокаты используют взрослые люди для поездок до метро, вузов и социальных учреждений, ошибочно считать, что это развлечение для подростков, заявил руководитель пресс-службы компании Whoosh Денис Балакирев в пресс-центре НСН.
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