В Ассоциации операторов микромобильности назвали меру для сокращения числа аварий
Ксения Эрдман заявила НСН, что необходимо разводить участников дорожного движения, иначе будут происходить ДТП.
Директор Ассоциации операторов микромобильности, член Общественного совета при Минтрансе РФ Ксения Эрдман в пресс-центре НСН раскрыла самую главную меру, которая необходима для сокращения числа аварий с участием СИМ.
«Журналисты часто спрашивают, что нужно сделать, чтобы аварий на средствах индивидуальной мобильности не было. Очень хотелось бы, чтобы была какая-то одна волшебная мера, такой меры нет. Но есть мера, которая является основой безопасности, с которой надо было все это время начинать, а не прикладывать подорожник к тем дырам, которые возникли в результате догоняющей стратегии регулирования. Основная мера – это велоинфаструктура, если мы не разведем участников дорожного движения, будут происходить какие-то ЧП. В таком случае говорить про безопасность можно только в формате снижения негативного эффекта», - отметила она.
Общероссийская статистика вызывает особое беспокойство: за девять месяцев 2026 года в России зарегистрировали более 4 тысяч ДТП с участием СИМ — на 37% больше, чем за аналогичный период 2025 года. В этих авариях погибли 68 человек, ещё около 4,2 тысячи получили травмы. Москва лидирует среди регионов по числу таких происшествий: за указанный период здесь зафиксировали 661 ДТП с участием СИМ.
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