В Ассоциации операторов микромобильности назвали меру для сокращения числа аварий

Директор Ассоциации операторов микромобильности, член Общественного совета при Минтрансе РФ Ксения Эрдман в пресс-центре НСН раскрыла самую главную меру, которая необходима для сокращения числа аварий с участием СИМ.

«Журналисты часто спрашивают, что нужно сделать, чтобы аварий на средствах индивидуальной мобильности не было. Очень хотелось бы, чтобы была какая-то одна волшебная мера, такой меры нет. Но есть мера, которая является основой безопасности, с которой надо было все это время начинать, а не прикладывать подорожник к тем дырам, которые возникли в результате догоняющей стратегии регулирования. Основная мера – это велоинфаструктура, если мы не разведем участников дорожного движения, будут происходить какие-то ЧП. В таком случае говорить про безопасность можно только в формате снижения негативного эффекта», - отметила она.

Общероссийская статистика вызывает особое беспокойство: за девять месяцев 2026 года в России зарегистрировали более 4 тысяч ДТП с участием СИМ — на 37% больше, чем за аналогичный период 2025 года. В этих авариях погибли 68 человек, ещё около 4,2 тысячи получили травмы. Москва лидирует среди регионов по числу таких происшествий: за указанный период здесь зафиксировали 661 ДТП с участием СИМ.

