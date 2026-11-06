«Когда мы говорим про женские группы из стран Персидского залива и Турции, то эти группы приезжают в Россию с культурно-познавательными целями. Это всегда насыщенные программы, красивые фотосессии, дворцовые интерьеры и много активностей. И вот некоторые туристки из этих групп действительно приобретают косметологические и бьюти-процедуры в России. Туристки из стран Персидского залива это делают потому, что у нас это гораздо дешевле. Турецкие гостьи тоже иногда такие услуги приобретают. То есть это не является основной целью путешествия. Это просто дополнительная услуга во время классической культурно-познавательной программы в России», – рассказал Соколов.

По словам собеседника НСН, сами процедуры туристки обычно не покупают заблаговременно, а решаются на них уже во время поездки. Поэтому туристическим компаниям приходится действовать в зависимости от обстоятельств.

«Запросы на такие услуги возникают уже во время путешествия, поэтому действуем по ситуации, под запрос клиента», – добавил Соколов.

В свою очередь основатель и президент салонов красоты «Персона» Игорь Стоянов рассказал НСН, что, с большой долей вероятности, те туристки, кто решается воспользоваться в России бьюти-услугами, ориентируются на блогеров.

«Скорее всего, причиной являются хорошие и активные соцсети российских блогеров-врачей. Не знаю, пролетят ли туроператоры мимо, но клиенты точно едут к врачу, который аккуратно и круто ведет соцсети. Если туроператоры подсуетятся и каким-то образом смогут договориться с клиниками, в чем я сомневаюсь, и в Россию хлынет поток туристов делать губы и грудь, а наши специалисты точно крутые в губах и перманенте, я буду только счастлив. Но надо также понимать, что это недорогие услуги. Основные деньги – это носы. А в этом крутые – китайцы и корейцы. Много людей ездит и на изменение скул и подбородка, конвейеры, опять же, есть в Китае и Корее. Если российский бьюти-сектор создаст структуру и технологии, чтобы к нам поехали другие регионы, я буду одним из самых счастливых людей, а наша экономика начнет выздоравливать», – сказал Стоянов.

Эксперт также отметил, что пока не видит, чтобы кто-то в России работал на этим вопросом системно. А очередей из туристов он не замечал, отметив, что люди все-таки «приезжают фрагментарно».

Ранее косметолог и врач-дерматолог Татьяна Егорова рассказала НСН, почему россияне стали экономить на бьюти-услугах.

