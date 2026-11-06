Губы и носы: Что туристки из Турции увеличивают себе в России и почему
Женские группы действительно приезжают в Россию, но бьюти-процедуры не являются массовым трендом, заявил НСН Кирилл Соколов.
Некоторые туристки из Турции и стран Персидского залива действительно прибегают к бьюти-процедурам во время путешествия в Россию. Но в основном едут сюда с культурно-познавательными целями, заявил НСН генеральный директор туроператора «Невские Сезоны» Кирилл Соколов.
Поток туристов из Турции в Россию продолжает расти. Как сообщает АТОР, в 2025 году страну посетили 68 272 гражданина Турции (рост на 16,7%), а за первые шесть месяцев 2026 года — 36 900 человек (+19,7%). Помимо индивидуальных и групповых путешественников, туроператоры фиксируют увеличение числа деловых поездок и женских туров. Последние направлены на совместный отдых, эстетику и уход за собой. По данным АТОР, косметология стала отдельным драйвером интереса – туристки из Турции все чаще включают в свои программы увеличение губ, SPA и омолаживающие процедуры. Тем не менее, по словам Кирилла Соколова, бьюти-процедуры нельзя назвать самоцелью поездок женских групп в Россию.
«Когда мы говорим про женские группы из стран Персидского залива и Турции, то эти группы приезжают в Россию с культурно-познавательными целями. Это всегда насыщенные программы, красивые фотосессии, дворцовые интерьеры и много активностей. И вот некоторые туристки из этих групп действительно приобретают косметологические и бьюти-процедуры в России. Туристки из стран Персидского залива это делают потому, что у нас это гораздо дешевле. Турецкие гостьи тоже иногда такие услуги приобретают. То есть это не является основной целью путешествия. Это просто дополнительная услуга во время классической культурно-познавательной программы в России», – рассказал Соколов.
По словам собеседника НСН, сами процедуры туристки обычно не покупают заблаговременно, а решаются на них уже во время поездки. Поэтому туристическим компаниям приходится действовать в зависимости от обстоятельств.
«Запросы на такие услуги возникают уже во время путешествия, поэтому действуем по ситуации, под запрос клиента», – добавил Соколов.
В свою очередь основатель и президент салонов красоты «Персона» Игорь Стоянов рассказал НСН, что, с большой долей вероятности, те туристки, кто решается воспользоваться в России бьюти-услугами, ориентируются на блогеров.
«Скорее всего, причиной являются хорошие и активные соцсети российских блогеров-врачей. Не знаю, пролетят ли туроператоры мимо, но клиенты точно едут к врачу, который аккуратно и круто ведет соцсети. Если туроператоры подсуетятся и каким-то образом смогут договориться с клиниками, в чем я сомневаюсь, и в Россию хлынет поток туристов делать губы и грудь, а наши специалисты точно крутые в губах и перманенте, я буду только счастлив. Но надо также понимать, что это недорогие услуги. Основные деньги – это носы. А в этом крутые – китайцы и корейцы. Много людей ездит и на изменение скул и подбородка, конвейеры, опять же, есть в Китае и Корее. Если российский бьюти-сектор создаст структуру и технологии, чтобы к нам поехали другие регионы, я буду одним из самых счастливых людей, а наша экономика начнет выздоравливать», – сказал Стоянов.
Эксперт также отметил, что пока не видит, чтобы кто-то в России работал на этим вопросом системно. А очередей из туристов он не замечал, отметив, что люди все-таки «приезжают фрагментарно».
Ранее косметолог и врач-дерматолог Татьяна Егорова рассказала НСН, почему россияне стали экономить на бьюти-услугах.
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