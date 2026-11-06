Песков: РФ и США сохраняют готовность продолжать гуманитарную работу
Россия и США сохраняют готовность продолжать гуманитарную работу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в США первая леди Мелания Трамп провела встречу в Белом доме со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым и российским уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой.
Как отметил Песков, в Кремле позитивно оценивают встречу, пишет RT. По словам пресс-секретаря, стороны сохраняют позитивный настрой и готовность продолжить гуманитарную работу, подобную миссии в городе Алешки.
Между тем Яна Лантратова назвала продолжение гуманитарного сотрудничества возможностью спасать людей и оказывать помощь тем, кто в ней нуждается.
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