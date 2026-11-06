Песков: РФ и США сохраняют готовность продолжать гуманитарную работу

Ранее в США первая леди Мелания Трамп провела встречу в Белом доме со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым и российским уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой.

Как отметил Песков, в Кремле позитивно оценивают встречу, пишет RT. По словам пресс-секретаря, стороны сохраняют позитивный настрой и готовность продолжить гуманитарную работу, подобную миссии в городе Алешки.

Между тем Яна Лантратова назвала продолжение гуманитарного сотрудничества возможностью спасать людей и оказывать помощь тем, кто в ней нуждается.

