Миротворцы на Донбассе: К добру или к худу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал заявление по поводу возможного введения миротворческой миссии ООН в Донбасс по инициативе Киева. Представитель Кремля сообщил, что украинская сторона официальных предложений не озвучила, пишет ТАСС.

«Пока формально никаких новых инициатив не высказывалось», — заявил Дмитрий Песков.

Накануне глава украинского МИД Вадим Пристайко сделал предположение о том, что Киев может обратиться к ООН с просьбой о введении миротворческой миссии, если не удастся решить конфликт в Донбассе в рамках Минских соглашений, отмечает RT.

Идею об отправке охранной миссии ООН на линию соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ высказал в 2017 году президент России Владимир Путин, напоминают Известия. В свою очередь, украинская сторона настаивает на более широком спектре миротворческих полномочий и их размещении по всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ.

Президент ‎Межрегиональной общественной организации ветеранов миротворческих миссий ООН Сергей Лавров в эфире НСН напомнил о главной цели миссии миротворческого контингента ООН.

«Украина неправильно понимает миротворчество. Миротворческие силы вводятся уже после заключения перемирия, не для того, чтобы вести какие-то боевые действия, а чтобы обозначать присутствие Организации Объединенных Наций, следить за выполнением условий перемирия», - объяснил он НСН.