Миротворцы на Донбассе: К добру или к худу
Политики и военные пояснили в эфире НСН, почему не каждая страна подойдет для выполнения миротворческой миссии ООН в Донбассе.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал заявление по поводу возможного введения миротворческой миссии ООН в Донбасс по инициативе Киева. Представитель Кремля сообщил, что украинская сторона официальных предложений не озвучила, пишет ТАСС.
«Пока формально никаких новых инициатив не высказывалось», — заявил Дмитрий Песков.
Накануне глава украинского МИД Вадим Пристайко сделал предположение о том, что Киев может обратиться к ООН с просьбой о введении миротворческой миссии, если не удастся решить конфликт в Донбассе в рамках Минских соглашений, отмечает RT.
Идею об отправке охранной миссии ООН на линию соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ высказал в 2017 году президент России Владимир Путин, напоминают Известия. В свою очередь, украинская сторона настаивает на более широком спектре миротворческих полномочий и их размещении по всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ.
Президент Межрегиональной общественной организации ветеранов миротворческих миссий ООН Сергей Лавров в эфире НСН напомнил о главной цели миссии миротворческого контингента ООН.
«Украина неправильно понимает миротворчество. Миротворческие силы вводятся уже после заключения перемирия, не для того, чтобы вести какие-то боевые действия, а чтобы обозначать присутствие Организации Объединенных Наций, следить за выполнением условий перемирия», - объяснил он НСН.
Чьи миротворцы в Донбассе могли бы в одинаковой степени устроить и Россию, и Украину, - это камень преткновения при обсуждении выбора стран для миротворческой миссии ООН. Президент Белоруссии Александр в 2018 году заявлял о готовности предоставить миротворцев для урегулирования конфликта в Донбассе. В ответ на это в России отметили необходимость детализации уже не первой подобной инициативы Минска. В свою очередь, МИД Украины заявил о невозможности участия Белоруссии в миротворческой миссии в Донбассе, поскольку Белоруссия является членом ОДКБ.
Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с НСН отметил, что участвующие в конфликте страны, имея в виду Украину и Россию, не могут выступать в качестве миротворцев. Со скепсисом он отнесся и к идее отправить в регион белорусских военных. Впрочем, по мнению Кравчука, смешанный контингент при поддержке ООН мог бы добиться какого-то результата.
«Можно рассмотреть Белоруссию. Правда президент Белоруссии часто делает многообещающие заявления, которые можно расценивать как нейтралитет, а можно рассматривать и как косвенное участие. Трудно назвать эту страну абсолютно нейтральной, так как есть сам факт, что в Белоруссии рассматривают вопросы трехсторонней группы, которая принимает решения по Донбассу. Есть страны НАТО, которые не участвуют в конфликтах. Например, могла бы стать миротворцем Норвегия, она член альянса, но не принимала никаких военных действий где-либо, как и Финляндия. Швейцария – страна вообще нейтральная. При желании таких стран набрать можно (достаточное количество - НСН)», - считает Кравчук.
Профессор Академии военных наук, американист Сергей Судаков в эфире НСН отметил, что участие шведской стороны возможно в случае, если будут приняты условия миротворческой миссии, которые ранее озвучивал президент РФ Владимир Путин.
«Швеция не является членом НАТО, но всегда, так или иначе, участвовала во многих мероприятиях. И сейчас Швеция рассматривается как некая компромиссная страна, чтобы можно было ее войска ввести на территорию Донбасса, чтобы они не были ангажированными. Мы хотим, чтобы перестали убивать братский нам народ, мы хотим, чтобы остановилось кровопролитие. Нам очень важно, чтобы это была настоящая миротворческая операция, а не фейковое или надуманное мероприятие», - отметил Судаков.
Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов рассказал НСН о важности продолжения диалога по установлению мира в регионе.
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