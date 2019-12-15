ДНР предлагает Украине новые участки для разведения сил

В ДНР готовы обсудить с официальным Киевом новые варианты участков для разведения сил и средств в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на позицию руководителя представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслана Якубова.

Представитель ДНР заявил о готовности следовать решениям «нормандской четверки» по урегулированию конфликта в Донбассе.

«Вопрос участков разведения должен прорабатываться на рабочей группе по вопросам безопасности и утверждаться Минской контактной группой на основании Рамочного решения от 21 сентября 2016 года», — отметил Якубов.