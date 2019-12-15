ДНР предлагает Украине новые участки для разведения сил
В ДНР готовы обсудить с официальным Киевом новые варианты участков для разведения сил и средств в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на позицию руководителя представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслана Якубова.
Представитель ДНР заявил о готовности следовать решениям «нормандской четверки» по урегулированию конфликта в Донбассе.
«Вопрос участков разведения должен прорабатываться на рабочей группе по вопросам безопасности и утверждаться Минской контактной группой на основании Рамочного решения от 21 сентября 2016 года», — отметил Якубов.
При этом он также сообщил о нарушениях со стороны украинских военных на пилотном участке №3 в районе Петровского.
Напомним, по итогам «нормандского саммита», который состоялся 9 декабря в Париже, в рамках подписанного сторонами коммюнике предусмотрено разведение сил в Донбассе в трех новых точках к концу марта 2020 года.
Ранее политики и военные пояснили в эфире НСН, почему не каждая страна подойдет для выполнения миротворческой миссии ООН в Донбассе.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей