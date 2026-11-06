В России призвали регулировать частные электросамокаты

Директор Ассоциации операторов микромобильности, член Общественного совета при Минтрансе РФ Ксения Эрдман в пресс-центре НСН призвала регулировать поездки на частных электросамокатах.

«Только через один маркетплейс за этот год было продано 300 тысяч средств индивидуальной мобильности. Большая часть из них – это мопеды. Я думаю, что эту цифру можно смело умножать на три-четыре, мы получим число продаж СИМов за год в частное владение. Это несколько миллионов электросамокатов на улицах городах. Мы писали письма с просьбой начать разделять статистику на частные и прокатные. Надо понимать, что на частные приходится 65% всех зафиксированных ДТП. На прокатных самокатах фиксируются все ДТП, а на частных учитываются не все. Самая печальная статистика – 85% аварий, которые заканчиваются летальным исходом, это тоже частные СИМ. Поэтому мы призываем регулировать частные электросамокаты. Самое распространенное нарушение – превышение скорости, камеры не могут это распознать», - рассказала она.