В России призвали регулировать частные электросамокаты
Ксения Эрдман заявила НСН, что 85% аварий, которые заканчиваются летальным исходом, приходятся на частные СИМ.
Директор Ассоциации операторов микромобильности, член Общественного совета при Минтрансе РФ Ксения Эрдман в пресс-центре НСН призвала регулировать поездки на частных электросамокатах.
«Только через один маркетплейс за этот год было продано 300 тысяч средств индивидуальной мобильности. Большая часть из них – это мопеды. Я думаю, что эту цифру можно смело умножать на три-четыре, мы получим число продаж СИМов за год в частное владение. Это несколько миллионов электросамокатов на улицах городах. Мы писали письма с просьбой начать разделять статистику на частные и прокатные. Надо понимать, что на частные приходится 65% всех зафиксированных ДТП. На прокатных самокатах фиксируются все ДТП, а на частных учитываются не все. Самая печальная статистика – 85% аварий, которые заканчиваются летальным исходом, это тоже частные СИМ. Поэтому мы призываем регулировать частные электросамокаты. Самое распространенное нарушение – превышение скорости, камеры не могут это распознать», - рассказала она.
Общероссийская статистика вызывает особое беспокойство: за девять месяцев 2026 года в России зарегистрировали более 4 тысяч ДТП с участием СИМ — на 37% больше, чем за аналогичный период 2025 года. В этих авариях погибли 68 человек, ещё около 4,2 тысячи получили травмы. Москва лидирует среди регионов по числу таких происшествий: за указанный период здесь зафиксировали 661 ДТП с участием СИМ.
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