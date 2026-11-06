Косметолог предупредила об опасности домашних чисток лица
Домашние аппараты для чистки лица небезопасны, несмотря на меньшую мощность по сравнению с профессиональными приборами. Об этом заявила врач-косметолог, дерматолог «СМ-Косметология» Нана Носарева в беседе с «Лентой.ру».
Как отметила эксперт, оптимальный метод и параметры чистки должен подбирать косметолог после оценки состояния кожи. Обычные несовершенства могут оказаться воспалительным акне, розацеа или периоральным дерматитом.
«Процедура, которая подходит одному человеку, у другого способна вызвать обострение. Вакуумная чистка может вызвать синяки, стойкое покраснение и повреждение мелких сосудов, особенно при куперозе и розацеа. Ультразвуковой прибор при сильном надавливании способен привести к сухости, жжению и шелушению», — указал врач.
Нередко из-за щеток и механических устройств кожа чрезмерно отшелушивается, нарушается ее защитный барьер. Носарева предупредила, что аппаратами нельзя удалять воспаленные прыщи, глубокие узлы и кисты, запрещено самостоятельно вскрывать элементы акне. По словам врача, особую опасность представляют приборы, которые прокалывают или интенсивно нагревают кожу. Такие приборы могут привести к инфекции, появлению рубцов и изменения пигментации, распространить герпес или бородавки.
«Если человек все же решил использовать бытовой аппарат, нужно выбирать устройство известного производителя с понятной инструкцией, применять его только по назначению, не превышать частоту процедур и начинать с минимального режима. Перед процедурой следует вымыть руки, очистить кожу и обработать насадки способом, указанным производителем», — указала косметолог.
Эксперт добавила, что аппаратную чистку кожи нельзя проводить при активном герпесе, гнойниках, повреждениях , дерматите, обострении акне или розацеа. Кроме того, кожа должна восстановиться после загара, пилинга, лазерных процедур, инъекций. При наличии кардиостимулятора или металлических имплантов, беременности, приеме повышающих светочувствительность препаратов процедуры следует согласовать с врачом.
«Домашние аппараты не заменяют профессиональную процедуру, а самостоятельные эксперименты могут обойтись дороже лечения исходной проблемы», — заключила косметолог.
Ранее косметолог, врач-дерматолог Татьяна Егорова рассказала НСН, что в период отопительного сезона следует проветривать квартиру, использовать увлажнитель воздуха, пить много воды и следить за состоянием кожи.
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