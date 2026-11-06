Косметолог предупредила об опасности домашних чисток лица

Домашние аппараты для чистки лица небезопасны, несмотря на меньшую мощность по сравнению с профессиональными приборами. Об этом заявила врач-косметолог, дерматолог «СМ-Косметология» Нана Носарева в беседе с «Лентой.ру».

Как отметила эксперт, оптимальный метод и параметры чистки должен подбирать косметолог после оценки состояния кожи. Обычные несовершенства могут оказаться воспалительным акне, розацеа или периоральным дерматитом.

«Процедура, которая подходит одному человеку, у другого способна вызвать обострение. Вакуумная чистка может вызвать синяки, стойкое покраснение и повреждение мелких сосудов, особенно при куперозе и розацеа. Ультразвуковой прибор при сильном надавливании способен привести к сухости, жжению и шелушению», — указал врач.