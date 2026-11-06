Американский политолог Вароли заявил о желании получить российское гражданство
Политолог из США Джон Вароли рассказал о желании получить гражданство России. Об этом пишет ТАСС.
Эксперт отметил, что жил в РФ двадцать лет, в 1990-е и 2000-е годы, и очень хорошо знает страну.
«Я эксперт по России, у меня диплом. Плюс все вместе 22 года живу в России, но я жил в основном в 90-е и 2000-е. Потом я вернулся сюда, спасибо вашему министерству иностранных дел, что выдали мне убежище... Я очень хочу получить гражданство», — рассказал политолог.
Вароли попросил официального представителя российского МИД Марию Захарову оказать содействие в этом вопросе.
Ранее журналист из США Кристофер Хелали подал документы для получения гражданства России.
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