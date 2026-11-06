Американский политолог Вароли заявил о желании получить российское гражданство

Эксперт отметил, что жил в РФ двадцать лет, в 1990-е и 2000-е годы, и очень хорошо знает страну.

«Я эксперт по России, у меня диплом. Плюс все вместе 22 года живу в России, но я жил в основном в 90-е и 2000-е. Потом я вернулся сюда, спасибо вашему министерству иностранных дел, что выдали мне убежище... Я очень хочу получить гражданство», — рассказал политолог.

Вароли попросил официального представителя российского МИД Марию Захарову оказать содействие в этом вопросе.

Ранее журналист из США Кристофер Хелали подал документы для получения гражданства России.

