Трофейный Leopard ВСУ вывозят из зоны спецоперации

Подбитый танк Leopard, который использовали Вооруженные силы Украины, вывезли из Авдеевки в Донецкой Народной Республике, сообщает «РЕН ТВ».

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На появившейся видеозаписи видно, как поврежденную боевую машину перевозит трал по дороге. На заднем плане видны автомобили, торговые объекты и люди.

Ранее стало известно, что Киев испытывает дефицит деталей для ремонта немецких танков Leopard, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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