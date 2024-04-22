Трофейный Leopard ВСУ вывозят из зоны спецоперации
22 апреля 202401:01
Подбитый танк Leopard, который использовали Вооруженные силы Украины, вывезли из Авдеевки в Донецкой Народной Республике, сообщает «РЕН ТВ».
На появившейся видеозаписи видно, как поврежденную боевую машину перевозит трал по дороге. На заднем плане видны автомобили, торговые объекты и люди.
Ранее стало известно, что Киев испытывает дефицит деталей для ремонта немецких танков Leopard, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru