Российских бойцов наградили за уничтожение Leopard 1A

Российских военнослужащих группировки «Запад» наградили за уничтожение танка Leopard 1A немецкого производства, который был передан Украине, сообщает «РЕН ТВ».

Ржавая слава танков Leopard: Западную технику крушат ВС РФ

Бойцы получили сертификат на 700 тысяч рублей, ордена Мужества, знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест VI степени, медали «За отвагу» и «За храбрость».

Ранее украинская армия потеряла танк Leopard 1A5 немецкого производства через пару недель после того, как его стали применять на поле боя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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