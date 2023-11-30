Российских бойцов наградили за уничтожение Leopard 1A
30 ноября 202306:24
Российских военнослужащих группировки «Запад» наградили за уничтожение танка Leopard 1A немецкого производства, который был передан Украине, сообщает «РЕН ТВ».
Бойцы получили сертификат на 700 тысяч рублей, ордена Мужества, знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест VI степени, медали «За отвагу» и «За храбрость».
Ранее украинская армия потеряла танк Leopard 1A5 немецкого производства через пару недель после того, как его стали применять на поле боя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru