Он также рассказал, что далеко не вся подаренная западными странами военная техника поставляется на Украину с запчастями. Например, комплектующие прилагаются к 70% техники из США и Швеции и к 40% – из Великобритании.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска уничтожили еще один танк Leopard, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

