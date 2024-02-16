В ВСУ заявили о нехватке запчастей для танков Leopard
16 февраля 202406:40
Киев испытывает дефицит деталей для ремонта немецких танков Leopard, сообщил издательству Funke Mediengruppe заместитель командующего десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины Сергей Артамощенко.
Он также рассказал, что далеко не вся подаренная западными странами военная техника поставляется на Украину с запчастями. Например, комплектующие прилагаются к 70% техники из США и Швеции и к 40% – из Великобритании.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска уничтожили еще один танк Leopard, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru