Трата денег США: Полковник Калмыков назвал танки Abrams «легкой мишенью»

Накануне пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер сообщил, что американские танки Abrams прибудут на Украину в ближайшие дни или недели.



«Даже если украинцы успеют применить американские танки Abrams до начала дождей, что маловероятно, то это никак не повлияет на ход боевых действий. Во-первых, этих танков мало, во-вторых, это танки устаревшей модификации с устаревшей бронезащитой и всем оснащением. Abrams – легкая мишень для наших противотанковых средств. В бою пока еще это не подтверждено, но по всем данным, которыми располагают наши военные, из открытых источников даже очевидно, что эти танки будут легкой мишенью для нас. Смысл поставок американского оружия на Украину - зарабатывание денег на ВПК США, продажах нефти. Очень много людей на этом зарабатывают, поэтому у западных олигархов одна цель – как можно дольше затянуть этот конфликт и решить сразу несколько задач: остановить Россию и заработать», - сказал собеседник НСН.

Ранее научный сотрудник факультета военных исследований Королевского колледжа в Лондоне Марина Мирон заявила, что обещанные США танки Abrams станут для Киева не победой, а поражением, так как техника просто завязнет в грязи в Запорожье, где ВСУ пытаются вести контрнаступление, отмечает «Радиоточка НСН».

