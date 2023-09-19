Глава Пентагона анонсировал скорую передачу Украине танков Abrams
19 сентября 202311:28
Американские танки Abrams вскоре будут доставлены на Украину. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
«Я рад объявить, что танки M1 Abrams, которые США ранее обещали, скоро попадут на Украину», — цитирует главу военного ведомства РИА Новости.
Ранее США обещали предоставить Киеву 31 единицу этой техники. При этом украинская сторона ожидала получения в ближайшее время более 10 танков. Представитель Пентагона Сабрина Сингх отмечала, что к моменту поставки Abrams осенью Украине также передадут снаряды с обедненным ураном, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шахрин: Козырев и Полозкова - людоеды!
- Шахрин: Уехавшим из РФ знаменитостям далеко до элиты и «философского парохода»
- Глава Пентагона анонсировал скорую передачу Украине танков Abrams
- Минцифры: Введение реестра воинского учета возможно с 2025 года
- Балицкий: Третья волна наступления ВСУ прогнозируется в сентябре
- Лидер группы «Чайф» Шахрин назвал Артемия Троицкого чмом
- «Выбесила»: Задержанный СК подозреваемый признался в убийстве женщины в Москве
- СМИ: В Москве убита начальник кадров управления Роспотребнадзора
- Польша обвинила Россию в миграционном кризисе в Италии
- «Солнцепеки» уничтожили пытавшихся переправиться через Днепр диверсантов ВСУ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru