Глава Пентагона анонсировал скорую передачу Украине танков Abrams

Американские танки Abrams вскоре будут доставлены на Украину. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

Секретарь СНБО: Украина в ближайшее время получит танки Abrams

«Я рад объявить, что танки M1 Abrams, которые США ранее обещали, скоро попадут на Украину», — цитирует главу военного ведомства РИА Новости.

Ранее США обещали предоставить Киеву 31 единицу этой техники. При этом украинская сторона ожидала получения в ближайшее время более 10 танков. Представитель Пентагона Сабрина Сингх отмечала, что к моменту поставки Abrams осенью Украине также передадут снаряды с обедненным ураном, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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