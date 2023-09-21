Пентагон анонсировал поставку Киеву Abrams в ближайшие дни
21 сентября 202321:19
Танки Abrams прибудут на Украину в ближайшие дни или недели, заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер. Об этом пишет ТАСС.
«Мы ожидаем их прибытия на Украину в ближайшие дни и недели», - отметил он.
Райдер уточнил, что новый пакет военной помощи Украине будет включать артиллерию и средства противовоздушной обороны.
Глава Пентагона Ллойд Остин ранее сообщил, что Украина нуждается в средствах противовоздушной обороны. Глава ведомства сказал, что в этом вопросе «еще многое предстоит сделать», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин призвал сделать всё, чтобы участники СВО могли обеспечивать свои семьи
- Пентагон анонсировал поставку Киеву Abrams в ближайшие дни
- Путин: число молодых людей в России будет расти
- Белый дом отказался поставлять Украине ракеты ATACMS
- Белый дом: Байден объявит в четверг о новом пакете военной помощи Украине
- Эрдоган назвал приоритетным российский проект газового хаба
- Путин заявил о росте реальных зарплат на 10,5%
- Глава ФИФА допустил участие сборной РФ в следующем чемпионате мира
- Правительство ввело привязку экспортных пошлин к курсу рубля
- В Карабахе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru