Пентагон анонсировал поставку Киеву Abrams в ближайшие дни

Танки Abrams прибудут на Украину в ближайшие дни или недели, заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер. Об этом пишет ТАСС.

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«Мы ожидаем их прибытия на Украину в ближайшие дни и недели», - отметил он.

Райдер уточнил, что новый пакет военной помощи Украине будет включать артиллерию и средства противовоздушной обороны.

Глава Пентагона Ллойд Остин ранее сообщил, что Украина нуждается в средствах противовоздушной обороны. Глава ведомства сказал, что в этом вопросе «еще многое предстоит сделать», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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