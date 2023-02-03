«Транснефть» опровергла данные об ударе по трубопроводу «Дружба»
Российская компания «Транснефть» не располагает данными о возможном обстреле с украинской стороны нефтепровода «Дружба», он функционирует в штатном режиме. С таким комментарием выступила пресс-служба оператора магистрального трубопровода в ответ на появившиеся неофициальные сообщения об атаке на «Дружбу».
Согласно утверждению Telegram-канала Mash, вооруженные силы Украины ударили по инфраструктуре нефтепровода на территории Брянской области несколькими ракетами HIMARS, которые сбил российский зенитный комплекс «Панцирь».
В «Транснефте» обратили внимание на фактические ошибки в данной информации, где утверждалось, что поставки российского «чёрного золота» идут в Европу в обход Украины. Однако, как уточнили в компании, транзит осуществляется именно через украинскую территорию.
Как отмечает НСН, губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил, что средства ПВО сбили четыре украинские ракеты, однако нефтепровод он не упоминал.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru