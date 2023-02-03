«Транснефть» опровергла данные об ударе по трубопроводу «Дружба»

Российская компания «Транснефть» не располагает данными о возможном обстреле с украинской стороны нефтепровода «Дружба», он функционирует в штатном режиме. С таким комментарием выступила пресс-служба оператора магистрального трубопровода в ответ на появившиеся неофициальные сообщения об атаке на «Дружбу».

Согласно утверждению Telegram-канала Mash, вооруженные силы Украины ударили по инфраструктуре нефтепровода на территории Брянской области несколькими ракетами HIMARS, которые сбил российский зенитный комплекс «Панцирь».