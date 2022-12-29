Новак: в Москве готовы поддержать транзит нефти из Казахстана по нефтепроводу «Дружба»
Россия готова поддержать транзит казахской нефти по нефтепроводной системе «Дружба» в Германию. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, сообщает РИА Новости.
По его словам, в настоящее время этот вопрос прорабатывался.
Вице-премьер уточнил, что сам лично пока не слышал про такие заявки от Казахстана.
«Мы нормально относимся. Если будет перенаправлена часть казахской нефти из Усть-Луги в "Дружбу", то это нормально», - добавил Новак.
Ранее стало известно, что поставки по «Дружбе» в Чехию восстановлены не будут, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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