Новак: в Москве готовы поддержать транзит нефти из Казахстана по нефтепроводу «Дружба»

Вице-премьер уточнил, что сам лично пока не слышал про такие заявки от Казахстана.

«Мы нормально относимся. Если будет перенаправлена часть казахской нефти из Усть-Луги в "Дружбу", то это нормально», - добавил Новак.

Ранее стало известно, что поставки по «Дружбе» в Чехию восстановлены не будут, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

