Богомаз: ПВО сбила четыре украинские ракеты в Брянской области

Средства противовоздушной обороны отразили ракетный удар, который украинские силовики попытались нанести по территории Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

Богомаз: четверо жителей Брянской области погибли из-за обстрелов ВСУ

По словам губернатора, в 5 часов утра противник атаковал Стародубский муниципальный округ области.

«Системой ПВО ВС РФ атака была отражена. Сбиты четыре ракеты», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Отмечается, что никто не пострадал, разрушений нет. На место ЧП прибыли оперативные службы, пишет «Свободная пресса».

В среду украинские силовики ударили тактическим ракетным комплексом «Точка-У» по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области, напоминает Ura.ru. Снаряд упал близ нефтеперекачивающей станции «Новозыбков», которая получила незначительные повреждения.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Страница губернатора Брянской области / vk.com/avbogomaz
ТЕГИ:ОбстрелПВОБрянская Область
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры