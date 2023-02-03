Богомаз: ПВО сбила четыре украинские ракеты в Брянской области
Средства противовоздушной обороны отразили ракетный удар, который украинские силовики попытались нанести по территории Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
По словам губернатора, в 5 часов утра противник атаковал Стародубский муниципальный округ области.
«Системой ПВО ВС РФ атака была отражена. Сбиты четыре ракеты», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Отмечается, что никто не пострадал, разрушений нет. На место ЧП прибыли оперативные службы, пишет «Свободная пресса».
В среду украинские силовики ударили тактическим ракетным комплексом «Точка-У» по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области, напоминает Ura.ru. Снаряд упал близ нефтеперекачивающей станции «Новозыбков», которая получила незначительные повреждения.
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