Трамп заявил Зеленскому в Ватикане, что Россия больше и сильнее

После этого глава США призвал заключить сделку по украинским ресурсам, сообщил он телеканалу NewsNation.

Трамп указал, что после того, как он перестроил армию, Россия «и близко не так сильна, как США».

Вашингтон и Киев подписали соглашение о доступе к природным ресурсам, сообщает Минфин США. Сделка предоставит американской стороне доступ к новым инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов Украины, включая алюминий, графит, нефть и природный газ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

