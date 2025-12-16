Трамп заявил, что Украина лишилась части своей территории

Американский президент Дональд Трамп, выступая перед журналистами, констатировал факт территориальных потерь Украины, сообщают «Известия».

Евросоюз заявил, что намерен создать на Украине многонациональные вооруженные силы

«Они уже потеряли территорию, если честно. Территория потеряна», — заявил глава государства. Трамп коснулся и темы дипломатических усилий, отметив прогресс США в разрешении украинского кризиса. Кроме того, глава Белого дома сообщил о совместной работе с европейскими странами по выработке гарантий безопасности для Киева, указав, что Европейскому союзу в этом вопросе предстоит сыграть важную роль.

США считают, что Россия и Украина урегулировали 90% спорных вопросов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
