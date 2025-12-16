Трамп заявил, что Украина лишилась части своей территории
Американский президент Дональд Трамп, выступая перед журналистами, констатировал факт территориальных потерь Украины, сообщают «Известия».
«Они уже потеряли территорию, если честно. Территория потеряна», — заявил глава государства. Трамп коснулся и темы дипломатических усилий, отметив прогресс США в разрешении украинского кризиса. Кроме того, глава Белого дома сообщил о совместной работе с европейскими странами по выработке гарантий безопасности для Киева, указав, что Европейскому союзу в этом вопросе предстоит сыграть важную роль.
США считают, что Россия и Украина урегулировали 90% спорных вопросов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
