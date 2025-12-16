Трамп заявил, что Украина лишилась части своей территории

Канцлер ФРГ сообщил о договоренности США и Украины по гарантиям безопасности Россияне оказались среди жертв теракта в Сиднее Военный суд начал допрос исполнителей теракта в «Крокусе» Кабмин предложил расширить эксперимент по сдаче двух ОГЭ до 12 регионов Актриса Ева Смирнова рассказала НСН, чего ждать от «Чебурашки 2»