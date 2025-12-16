Посол опроверг данные об участии россиян в конфликте Камбоджи и Таиланда
Посол России в Камбодже Анатолий Боровик опроверг данные об участии граждан РФ как наемников в камбоджийско-таиландском конфликте. Об этом дипломат рассказал на пресс-конференции в Пномпене.
Ранее соответствующие сообщения появились в таиландских СМИ. По словам Боровика, никаких доказательств этих обвинений нет. Посол выразил обеспокоенность столкновениями на границе Камбоджи и Таиланда. Как отметил дипломат, Россия призывает стороны проявить сдержанность, чтобы предотвратить дальнейшие жертвы среди мирного населения, добиться диалога между двумя странами, прекращения огня и прочного мира.
Ранее посол РФ в Таиланде Евгений Томихин заявил, что россияне не обращались в консульство в связи с обострением на границе Таиланда и Камбоджи, пишет 360.ru.
